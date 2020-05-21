Путин потребовал не «задирать» цены на обучение в вузах на фоне ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин предложил наращивать доступность бесплатного образования, прежде всего в регионах и поручил заняться снижением ставок по образовательным кредитам с 8 до 3%, а также продлить срок погашения таких кредитов и на этапе их выплат увеличить размер налогового вычета.
Российский лидер также отметил, что сегодняшняя ситуация не является поводом для того, чтобы повышать цены на обучение в вузах.
«Обращаю внимание университетов, всех высших учебных заведений: сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение. Такого не должно быть. Напротив, прошу внимательно, взвешенно рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой образования», - заявил глава государства
Кроме того, Путин обратил внимание на то, что необходимо существенно расширить возможности для студентов, давая им возможность работать.
ИСТОЧНИК KP.RU