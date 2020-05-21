2020-05-21T16:22:39+03:00
Общество

Метро с доставкой на дом: У Московского метрополитена появился интернет-магазин сувениров

Чехлы для смартфонов со схемой подземки, толстовки с надписью «Не прислоняться» и другие приятные вещицы можно получить, не выходя из квартиры
Ксения БОГДАНОВА
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Фото: shop.mosmetro.ruФото: shop.mosmetro.ru
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Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувенирной продукции: в его каталоге - более 230 наименований товаров с символикой столичной подземки. Что актуально в период самоизоляции, на сайте shop.mosmetro.ru можно не только выбрать товары, но и заказать их безопасную доставку на дом.

- Мы понимаем, что в режиме самоизоляции многие горожане скучают по красоте и атмосфере Московского метрополитена. Памятные сувениры могли бы стать для них приятной частичкой метро, однако приобрести их в условиях самоизоляции непросто, - комментирует заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Поэтому мы с радостью открываем интернет-магазин сувенирной продукции, чтобы каждый мог стать обладателем сувенира от московского метро, не выходя из дома.

По словам вице-мэра, первые 100 покупателей интернет-магазина при оформлении заказа получат от метрополитена приятный подарок.

В каталоге можно выбрать как полезные вещицы для повседневного использования, например, карты, кольца и брелоки «Тройка», так и подарки для друзей и знакомых - магнитики, статуэтки, жетоны, значки, игрушки. Есть среди товаров одежда и обувь (толстовки, футболки, кроссовки), аксессуары (рюкзаки, зонты, сумки), канцелярские принадлежности, чехлы для смартфонов, кружки.

Впервые сувенирные витрины в московском метро появились в 2016 году на стойках «Живое общение», а в 2017-м к ним добавились сувенирные магазины на станциях «Трубная» и «Маяковская». Во время самоизоляции стойки и магазины закрылись до окончания карантинных мер.

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