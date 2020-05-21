Мэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина
Мэр небольшого города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес залез в гроб и притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение комендантского часа и других карантинных мер.
Как пишет местное издание Comercio, градоначальника заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Все были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.
Когда к мэру с проверкой явились сотрудники национальной полиции. Он и его друзья попытались спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что они умерли от коронавируса. В итоге, когда правоохранители увидели странную картину: Урбина Торреса, неподвижно лежащего в гробу в фильтрующей маске на лице
При этом издание не уточняет, почему на застолье Урбина Торреса и его компании оказался открытый гроб.
ИСТОЧНИК KP.RU