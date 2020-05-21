2020-05-21T17:03:03+03:00
В мире

Мэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина

Полиция обнаружила градоначальника небольшого города Тантара неподвижно лежащим в гробу в фильтрующей маске на лице
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина. Фото: National Police of PeruМэр в Перу притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение карантина. Фото: National Police of Peru
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Мэр небольшого города Тантара в Перу Хайме Роналдо Урбина Торрес залез в гроб и притворился мертвым, чтобы избежать наказания за нарушение комендантского часа и других карантинных мер.

Как пишет местное издание Comercio, градоначальника заметили за распитием крепких алкогольных напитков в компании друзей. Все были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Когда к мэру с проверкой явились сотрудники национальной полиции. Он и его друзья попытались спрятаться в гробу, чтобы полицейские подумали, что они умерли от коронавируса. В итоге, когда правоохранители увидели странную картину: Урбина Торреса, неподвижно лежащего в гробу в фильтрующей маске на лице

При этом издание не уточняет, почему на застолье Урбина Торреса и его компании оказался открытый гроб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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