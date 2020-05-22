Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 мая 2020 года составило 30 091 человек
В Подмосковье за последние сутки выявили 892 случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 22 мая, в Московской области зафиксировано 30 983 случая заболевания COVID 2019.
Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Богородский 472 (+33), Егорьевск 378 (+30), Красногорск 1588 (+55), Люберцы 1284 (+39), Подольск 1599 (+67), Пушкино 881 (+34), Сергиев Посад 899 (+33), Химки 884 (+36)
За все время пандемии коронавируса в Подмосковье выявили 3 218 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них 1500 человек прибыли на лечение из Москвы.
- В Московской области за последние сутки завершили лечение от коронавируса еще 384 человека. За весь период выздоровели и выписались 4281 человека, - рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Московской области.
Напомним, в Подмосковье с 18 мая на работу вышли сотрудники промышленных предприятий, автомобильных техцентров, строители и специалисты в сфере ЖКХ. А теперь готовятся к возобновлению работы и МФЦ.
- МФЦ будут открываться в три этапа: посещение по предварительной записи (7 услуг), позже с оказанием 51 услуги, в штатном режиме – 330 услуг, - сообщили в оперативном штабе по предотвращению коронавируса в Московской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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