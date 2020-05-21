2020-05-21T23:22:07+03:00
Общество

В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%

Производство машин в РФ сократилось в пять раз
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В России производство легковых автомобилей в апреле 2020 года сократилось в пять раз, упав на 79,2% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что такие убытка отрасль машиностроения понесла из-за пандемии коронавируса. За месяц были собраны всего 30 тысяч машин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Эксперты отмечают, что таким образом, едва не был достигнут антирекорд августа 2009 года. Тогда в стране было выпущено всего 19 тысяч легковушек.

К слову, что касается выпуска грузовых авто за апрель, что тут тоже наблюдается спад. Однако он, относительно легковых машин, не такой резкий. Уровень производства сократился на 36,5%, до 8,7 тысяч транспортных средства. Подобный показатель не самый низкий за всю историю существования отрасли, но стал рекордно низким за последние 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%
Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу
Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров
РФС сообщил о возможных датах начала нового сезона Российской премьер-лиги
Захарова: у России есть ряд своих претензий к США по Договору по открытому небу
В Совфеде о выходе США из Договора по открытому небу: давно ясная стратегия
Глава Минздрава рассказал, когда ждать первых результатов испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Антивирусная рассадка в самолётах изъята из рекомендаций Роспотребнадзора
ООН опасается, что выход США из Договора по открытому небу приведет к гонке вооружений
Трамп заявил о хорошем шансе для нового соглашения по контролю над вооружениями с Россией
Собянин: появилась надежда на приближающееся окончание пандемии
Масочный режим на вокзалах Москвы начинает действовать с 25 мая 2020 года
Рамзан Кадыров находится в московской больнице из-за подозрения на коронавирус
Стало известно, когда начнется туристический сезон в Греции
Собянин рассказал, у кого будут брать тесты на антитела к коронавирусу
Захарова ответила на заявление о «японском суверенитете» над Курилами
Авиапассажиры должны будут летать в маске и перчатках
Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве достаточно позитивная
Собянин рассказал, сколько человек сдали анализ на антитела к коронавирусу
В Европе заявили о возможности второй волны коронавируса
Рамзан Кадыров находится под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус
США официально заявили о намерении выйти из договора по открытому небу