В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%

21 Май 2020 2020-05-21T23:22:07+03:00

Производство машин в РФ сократилось в пять раз

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В России производство легковых автомобилей в апреле 2020 года сократилось в пять раз, упав на 79,2% по сравнению с прошлым годом.

Сообщается, что такие убытка отрасль машиностроения понесла из-за пандемии коронавируса. За месяц были собраны всего 30 тысяч машин. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Эксперты отмечают, что таким образом, едва не был достигнут антирекорд августа 2009 года. Тогда в стране было выпущено всего 19 тысяч легковушек.

К слову, что касается выпуска грузовых авто за апрель, что тут тоже наблюдается спад. Однако он, относительно легковых машин, не такой резкий. Уровень производства сократился на 36,5%, до 8,7 тысяч транспортных средства. Подобный показатель не самый низкий за всю историю существования отрасли, но стал рекордно низким за последние 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU