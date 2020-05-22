Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: В понедельник снова заработают МФЦ

22 Май 2020 2020-05-21T23:32:42+03:00

Мы собрали самые последние новости о COVID-2019 в Московской области на 23 мая 2020

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Цифры по распространению коронавируса в Московской области за последние сутки: 892 новых заболевших, 384 выздоровевших, 14 летальных исходов. Общее число выявленных пациентов c COVID-2019 за все время превысило 30,9 тысяч человек.

Как стало известно, Многофункциональные центры на территории Московской области заработают с ближайшего понедельника, 25 мая. Но вводить их будут в три этапа. На первом очно посещать МФЦ смогут лишь юрлица, только по предварительной записи и для получения только 7 госуслуг. Спустя 2-3 недели, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации, запись будет открыта и для обычных граждан.

- Перечень доступных на данный момент услуг будет размещен на сайте uslugi.mosreg.ru, - заявил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар. - Также у нас есть горячая линия - 8-800- 550-50-30 - по которой будет осуществляться предварительная запись в МФЦ на определенное время.

И о цифрах дня. По последним замерам специалистов, в Московской области маски носят 97% пассажиров поездов и 98% пассажиров автобусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

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ИСТОЧНИК KP.RU