Раскрыт секрет похудения Петра Порошенко

22 Май 2020 2020-05-22T04:18:58+03:00

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Журналисты заметили, что бывший президент Украины Петр Порошенко скинул около 10-20 кг за достаточно короткое время.

Выяснилось, что в марте он целую неделю находился в испанской клинике Sha Wellness, где прошел курс детоксикации(процесс удаления из организма токсинов). Об этом пишет портал «Страна.ua».

Сообщается, что там же политик прошел и косметические процедуры, в том числе по омоложению, посетил курс лекций и тренировок, а также изучил программу по снижению веса, основанную на макробиотической диете.

Примерная стоимость программы похудения составляет 3 600 евро (279 тысяч рублей). В эту стоимость не включена плата за проживание, цена номеров варьируется от 400 до 7 500 евро в сутки (от 31 до 582 тысяч рублей).

Ранее сайт kp.ru обсудил с диетологом, что нужно делать, чтобы похудеть. По словам специалистов, если вам кажется, что вы голодны, лучше выпить стакан воды. Но морить голодом себя ни в коем случае нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU