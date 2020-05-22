2020-05-22T05:44:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус

Анализ имеет высокую точность и уже сейчас его создатели получили патент
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирусВпервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Специалисты бразильской клиники «Альберт Эйнштейна» заявили, что разработали первый в мире генетический тест для определения коронавируса в организме человека.

Сообщается, что анализ имеет высокоточный результат. Ученые уже успели запатентовать свое детище в США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT). С июня текущего года тест станет доступен для диагностики covid-19, пишет ТАСС.

В основу разработки ученых легла технология секвенирования нового поколения, которая анализирует небольшие участки ДНК для определения заболевания. Для распознавания SARS-CoV-2 исследователям пришлось адаптировать этот метод для работы с РНК.

Сами создатели теста заявляют, что точность теста составляет 100% и исключает возможность получения ложноположительных результатов.

В качестве биоматериала человеку нужно будет сдать немного слюны или носоглоточного секрета. Результаты анализов будут известны спустя трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
Коронавирус в Московской области, последние новости на 23 мая 2020: В понедельник снова заработают МФЦ
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 22 мая 2020 года составило 30 091 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 1 867 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 22 мая 2020: Горожан с антителами не будут сажать на карантин
Число заболевших коронавирусом в Москве на 22 мая 2020 года составило 155 219 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 22 мая 2020 года увеличилось до 40 682 человек
Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус
Врач дал советы по выбору солнцезащитных очков
Попова раскрыла, с кого начнется вакцинация от коронавируса
Раскрыт секрет похудения Петра Порошенко
Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса
Названы сроки выхода США из Договора по открытому небу
Прогноз погоды на сегодня 22 мая в Москве озвучили синоптики
Принят закон о создании единого регистра сведений о населении
Путин назначил 29 июня датой начала сдачи ЕГЭ в 2020 году
Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве
Названы правила поездок в поездах для туристов перед отпуском
Апарт-отели и коттеджи на курортах откроют раньше гостиниц и пансионатов
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Эксперт назвал минимальный срок для безопасного строительства жилого дома
В России на 50% вырос объем помощи онкобольным
Решетников обозначил сроки возврата российской экономики на докризисный уровень
Названа первоочередная задача плана восстановления экономики России
В России за месяц выпуск легковых автомобилей рухнул на 79%
Созвано экстренное заседание Совета НАТО из-за выхода США из Договора по открытому небу
Первые зрители театров осенью будут сидеть в шахматном порядке
Конгресс США решил помешать Трампу самостоятельно выходить из договоров