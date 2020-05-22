Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус
Специалисты бразильской клиники «Альберт Эйнштейна» заявили, что разработали первый в мире генетический тест для определения коронавируса в организме человека.
Сообщается, что анализ имеет высокоточный результат. Ученые уже успели запатентовать свое детище в США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT). С июня текущего года тест станет доступен для диагностики covid-19, пишет ТАСС.
В основу разработки ученых легла технология секвенирования нового поколения, которая анализирует небольшие участки ДНК для определения заболевания. Для распознавания SARS-CoV-2 исследователям пришлось адаптировать этот метод для работы с РНК.
Сами создатели теста заявляют, что точность теста составляет 100% и исключает возможность получения ложноположительных результатов.
В качестве биоматериала человеку нужно будет сдать немного слюны или носоглоточного секрета. Результаты анализов будут известны спустя трое суток.
ИСТОЧНИК KP.RU