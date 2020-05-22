22 Май 2020 2020-05-22T05:44:29+03:00

Впервые в мире ученые разработали генетический тест на коронавирус Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Анализ имеет высокую точность и уже сейчас его создатели получили патент

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Специалисты бразильской клиники «Альберт Эйнштейна» заявили, что разработали первый в мире генетический тест для определения коронавируса в организме человека.

Сообщается, что анализ имеет высокоточный результат. Ученые уже успели запатентовать свое детище в США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT). С июня текущего года тест станет доступен для диагностики covid-19, пишет ТАСС.

В основу разработки ученых легла технология секвенирования нового поколения, которая анализирует небольшие участки ДНК для определения заболевания. Для распознавания SARS-CoV-2 исследователям пришлось адаптировать этот метод для работы с РНК.

Сами создатели теста заявляют, что точность теста составляет 100% и исключает возможность получения ложноположительных результатов.

В качестве биоматериала человеку нужно будет сдать немного слюны или носоглоточного секрета. Результаты анализов будут известны спустя трое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU