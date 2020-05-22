В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T06:06:21+03:00

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Американский президент Дональд Трамп заявил о необходимости приспустить государственные флаги на федеральных зданиях в США на три дня в память о жертвах коронавируса. Об этом глава Белого дома написал в посте на странице в Twitter.

С начала эпидемии в стране число зараженных covid-19 превысило отметку в 1 миллион 620 тысяч человек. Из них скончались - более 96 тысяч пациентов.

Сайт kp.ru писал, что из-за коронавируса пять человек, которых Трамп лично знал, двое из них были его близкими друзьями, скончались после заражения инфекцией.

Ранее сообщалось, что американский лидер приостановил финансирование Всемирной организации здравоохранения и обвинил ее в том, что мировое сообщество не было своевременно проинформирована о такой серьезной угрозе. Более того президент США добавил, что не видит результата от пожертвованных ВОЗ средств для создания вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU