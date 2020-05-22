2020-05-22T08:07:36+03:00
Общество

Названы места, где в Москве поймали больше всего нарушителей масочного и перчаточного режима

Компаниям за нарушение санитарных правил грозит временное закрытие
Юлия САЛЬНИКОВА
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В магазинах маски носить обязательноВ магазинах маски носить обязательноФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Роспотребнадзоре проверили, как в Москве соблюдают масочный и перчаточный режимы. Согласно распоряжению местных властей, эти средства защиты нужно носить во всех общественных местах и в транспорте. Ходить по улице в перчатках не обязательно, но рекомендуется.

- Чаще всего нарушения в ходе мониторинговых обследований были установлены на объектах торговли продуктами питания - 51 процент, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Без масок и перчаток были сотрудники магазинов. Что касается покупателей, то в связи с пандемией, таких клиентов в торговых точках могут вообще не обслуживать, если человек отказывается надеть маску.

На втором месте по числу нарушений транспорт - 31 процент.

Магазины с непродовольственными товарами на третьем месте 29 процентов от общего числа нарушений.

Реже всего нарушали санитарные правила в сфере общественного питания и торговли детскими товарами (по 26%), на промышленных объектах (15%).

Нарушителям отделаться так просто не удастся - 32 объекта временно закрылись, двери опечатали, а дела направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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