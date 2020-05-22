Дети журналиста Джамаля Хашукджи простили приговоренных к казни убийц отца

22 Май 2020 2020-05-22T08:39:51+03:00

Журналист убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле

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Дети убитого в 2018 году журналиста Джамаля Хашукджи заявили, что прощают преступников. Принять и простить убийц, семья смогла только спустя несколько лет после трагической гибели Хушукджи, заявление сделали в одну из последних ночей священного для мусульман месяца Рамадан.

- Мы, дети погибшего праведной смертью Джамаля Хашукджи, объявляем, что прощаем того, кто убил нашего отца, - написал сын убитого, Салах Хашукджи в Twitter.

Журналист проживал в США с 2017 года. 2 октября 2018 года он пропал на территории саудовского генконсульства в Стамбуле. Поначалу исчезновение пытались скрыть, якобы журнаоист куда-то уехал. Но появлялись все новые факты, например, аудиозапись, допроса Джамаля Хашукджи.

По основной версии, его хотели заставить вернуться в Саудовскую Аравию, и не планировали убивать. Организаторами пыток были, по версии следствия, советники наследного принца Саудовской Аравии - Сауд аль-Кахтани и бывший заместитель главы общей разведки Ахмед Асири.

Тело журналиста нашли в том же 2018 году к колодце в резиденции генконсула Саудовской Аравии в Турции.

Пять человек приговорили к смертной казни, еще трое сидят в тюрьме.

Al Jazeera показала, как могли избавиться от тела журналиста Хашкаджи.

ИСТОЧНИК KP.RU