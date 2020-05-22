22 Май 2020 2020-05-22T10:34:14+03:00

Новый контракт продлевает его полномочия еще на пять лет

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Игорь Сечин переназначен главой "Роснефти" еще на пять лет. В совете директоров одобрили его кандидатуру. Напомним, компанию он возглавил в 2012 года.

В его досье на сайте компании сказано, что с 2004 по 2011 года он возглавлял Совет директоров "Роснефти", с 2008 по 2012 года он был заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

В феврале 2020 года Игорь Сечин представил президенту Владимиру Путину проект, который "позволит увеличить ВВП страны" на 2 процента ежегодно. Сечин выступал за смягчение банковской политики в плане доступности кредитования.

Галва "Роснефти" называл политику США серьезным препятствием на пути к развитию мировой энергетической отрасли, причем действуют американские власти чаще всего с помощью шантажа и угроз, действуют "политическими, а не экономическими методами".

ИСТОЧНИК KP.RU