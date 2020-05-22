2020-05-22T11:16:15+03:00
Спорт

Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки

Легкоатлетка попозировала перед зеркалом в спортивной майке и коротких шортах
Ксения АНУФРИЕВА
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Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки. Фото: instagram Алисы ШмидтСамая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки. Фото: instagram Алисы Шмидт
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Известная бегунья из Германии Алиса Шмидт в пятницу, 22 мая, опубликовала свою фотографию после тренировки. Спортсменка наконец-то возобновила тренировки после длительного карантина, и очень счастлива этому. Очаровательный снимок 21-летняя легкоатлетка выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Девушка попозировала перед зеркалом в спортивной майке и шортах, подписав, что только что закончила отличную тренировку. 3 мая Шмидт возобновила тренировки после ослабления в Германии карантина, вызванного эпидемией коронавируса. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

Три года назад бегунья выиграла серебро в составе немецкой сборной в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. После этого издание «Busted Coveragе» признало ее самой сексуальной спортсменкой в мире. В прошлом году девушка завоевала бронзу в эстафете на европейском первенстве до 23 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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