Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски

22 Май 2020 2020-05-22T12:32:40+03:00

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В период пандемии для противодействия распространению вируса необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Многоразовые защитные маски следует регулярно мыть, рассказали специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, которых цитирует издание MedicalXpress.

Эксперты рекомендовали дезинфицировать маски после каждого использования. Самый легкий способ сделать это в домашних условиях – постирать маску с горячей водой и моющими средствами. Для этого подойдет даже обычное мыло. Доцент Университета Алабамы Пенни Уотс сообщила, что после данного способа дезинфекции средства защиты необходимо тщательно просушить с помощью горячего воздуха.

Продезинфицированные маски из ткани нужно хранить в закрытом пакете до следующего использования для того, чтобы не допустить появления на тканевой поверхности микробов и вирусов.

Специалисты также отметили, что защитную маску легко можно сделать из куска старой футболки, шарфа или банданы. При появлении в общественных местах этими вещами можно прикрывать рот и нос, даже без использования масок. Крайне не рекомендовали эксперты использовать медицинские маски типа N95, чтобы не допустить дефицита защитных средств на рынке для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ИСТОЧНИК KP.RU