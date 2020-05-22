Назван самый легкий способ дезинфекции защитной маски
В период пандемии для противодействия распространению вируса необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Многоразовые защитные маски следует регулярно мыть, рассказали специалисты американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, которых цитирует издание MedicalXpress.
Эксперты рекомендовали дезинфицировать маски после каждого использования. Самый легкий способ сделать это в домашних условиях – постирать маску с горячей водой и моющими средствами. Для этого подойдет даже обычное мыло. Доцент Университета Алабамы Пенни Уотс сообщила, что после данного способа дезинфекции средства защиты необходимо тщательно просушить с помощью горячего воздуха.
Продезинфицированные маски из ткани нужно хранить в закрытом пакете до следующего использования для того, чтобы не допустить появления на тканевой поверхности микробов и вирусов.
Специалисты также отметили, что защитную маску легко можно сделать из куска старой футболки, шарфа или банданы. При появлении в общественных местах этими вещами можно прикрывать рот и нос, даже без использования масок. Крайне не рекомендовали эксперты использовать медицинские маски типа N95, чтобы не допустить дефицита защитных средств на рынке для врачей, которые лечат пациентов с коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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