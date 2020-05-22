В США прожившие более 50 лет вместе супруги умерли от коронавируса в один день

22 Май 2020 2020-05-22T12:58:43+03:00

Супруги из США прожили в браке 65 лет и умерли с разницей в несколько часов после заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США пожилые супруги, зараженные коронавирусом, умерли в один день с разницей всего в несколько часов. Печальное событие произошло в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Уроженцы Пуэрто-Рико Хуанита и Луис Мелесио прожили в браке более 50 лет. В последние годы супруги были очень слабы и проживали в доме престарелых. Здесь оба они и заразились COVID-19. Спустя несколько дней пожилые люди почувствовали себя совсем плохо и отправились в больницу.

В понедельник вечером, 18 мая, 77-летняя Хуанита Мелесио скончалась. Ее дочь Дженни Альварадо рассказала, что причиной смерти стали многочисленные осложнения от коронавируса.

«Я подошла к отцу и сказала, что мама его там подождет, и что всё нормально», — цитирует слова девушки сайт «Свободная пресса».

82-летний Луис Мелесио скончался спустя всего 4 часа после смерти жены. Его точная причина смерти не называется. Предположительно, ее также стали сопутствующие заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU