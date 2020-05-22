Венсан Кассель попал в аварию

22 Май 2020 2020-05-22T14:43:26+03:00

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Актер Венсан Кассель попал в больницу после аварии. Он упал со скутера в деревне Арбонн на юго-западе Франции, сообщает Mirror.

С места происшествия его везли на "скорой". Несмотря на шлем, он получил травмы лица. Спустя несколько дней после аварии актер решился показать себя в соцсетях. Он опубликовал видео в инстаграм, где показал свои синяк под глазом и другие травмы.

- Никогда не бодайтесь с носорогом,- пошутил актер.

Актер опоказал синякиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Он по-прежнему востребован в кино. Многим он запомнился участием в фильме 2Красавица и чудовище", "Черный лебедь". "Багровые реки". Его бывшей женой является одна из самых красивы женщин Голливуда Моника Беллуччи. Теперь он принимает участие в сериале HBO "Мир Дикого Запада".

ИСТОЧНИК KP.RU