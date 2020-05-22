Минздрав назвал общее число тяжелых больных с коронавирусом в России

22 Май 2020 2020-05-22T17:15:05+03:00

Всего в стране госпитализировано почти 110 тысяч человек с новой коронавирусной инфекцией

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В настоящее время в России насчитывается почти 110 тысяч госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, из них в реанимационных отделениях находятся около 2,5 тысяч тяжелых больных. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В ходе совещания санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с президентом России Владимиром Путиным, глава Минздрава отметил стабилизацию ситуации по медицинский помощи больным коронавирусом, а также отсутствие перегрузки реанимационных коек

«Мы имеем сегодня достаточный резерв», - сказал министр, отвечая на вопрос президента о загруженности коек.

Напомним, за минувшие сутки в стране выявлено 8 894 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 3 751 случай (42,2%) без клинических проявлений болезни. Таким образом всего за весь период в России зафиксировано 326 448 заболевших в 85 регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU