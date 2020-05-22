2020-05-22T18:27:22+03:00
Общество

YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус

Компания Google обновила правила, запрещающие распространять на видеохостинге недостоверную информацию
Елена ГИЛЬМАНОВА
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YouTube опубликовал список запрещенных тем про коронавирусYouTube опубликовал список запрещенных тем про коронавирусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Компания Google обновила «правила в отношении недостоверной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19», которые запрещают публиковать на видеохостинге YouTube контент определенного содержания, «способного привести к причинению серьезного вреда здоровью»

В список запрещенных материалов, в частности, вошли ложные сведения о лечении, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции.

- призывы отказываться от азиатской еды, чтобы не заразиться;

- утверждения о том, что коронавирусной инфекции COVID-19 не существует или смертельных случаев не было;

- утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть;

- сообщения о том, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией;

- призывы отказываться от помощи врачей и лечить инфекцию с помощью народной медицины или молитвы;

Кроме того, нельзя распространять ложные сведения о путях передачи инфекции, в том числе связывать коронавирус с излучением от сети 5G или заявлять, что он не распространяется в определенных климатических и географических условиях, а также сообщения о том, что от коронавируса воздух очистят фейерверки;

ИСТОЧНИК KP.RU

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