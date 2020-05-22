YouTube опубликовал новый список запрещенных тем про коронавирус
Компания Google обновила «правила в отношении недостоверной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19», которые запрещают публиковать на видеохостинге YouTube контент определенного содержания, «способного привести к причинению серьезного вреда здоровью»
В список запрещенных материалов, в частности, вошли ложные сведения о лечении, профилактике и диагностике коронавирусной инфекции.
- призывы отказываться от азиатской еды, чтобы не заразиться;
- утверждения о том, что коронавирусной инфекции COVID-19 не существует или смертельных случаев не было;
- утверждения о том, что вакцина или лекарство от COVID-19 уже есть;
- сообщения о том, что какое-либо из лекарственных средств может предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией;
- призывы отказываться от помощи врачей и лечить инфекцию с помощью народной медицины или молитвы;
Кроме того, нельзя распространять ложные сведения о путях передачи инфекции, в том числе связывать коронавирус с излучением от сети 5G или заявлять, что он не распространяется в определенных климатических и географических условиях, а также сообщения о том, что от коронавируса воздух очистят фейерверки;
ИСТОЧНИК KP.RU
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