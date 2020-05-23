Названа сумма штрафа для людей без масок в Подмосковье
В региональном Правительстве Московской области назвали сумму штрафа для людей, которые окажутся без масок в общественном месте.
Сообщается, что нарушителям предстоит заплатить за отсутствие средства индивидуальной защиты четыре тысячи рублей. Такой штраф положен согласно подмосковному КоАП, пишут РИА Новости.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержались рекомендации для граждан о необходимости носить маску при любом выходе на улицу.
Ранее сайт kp.ru писал в столице и области продлили режим самоизоляции до конца мая 2020 года. Москвичам необходимо по возможности оставаться дома, а в общественном транспорте магазинах и аптеках находиться в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатка.
По последним данным, в Московской области выявлено более 31 тысячи инфицированных covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU