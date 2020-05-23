2020-05-23T00:38:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа сумма штрафа для людей без масок в Подмосковье

Гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты при любом выходе на улицу
Юлия КЕКОВА
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Названа сумма штрафа для людей без масок в ПодмосковьеНазвана сумма штрафа для людей без масок в ПодмосковьеФото: Мария ЛЕНЦ
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В региональном Правительстве Московской области назвали сумму штрафа для людей, которые окажутся без масок в общественном месте.

Сообщается, что нарушителям предстоит заплатить за отсутствие средства индивидуальной защиты четыре тысячи рублей. Такой штраф положен согласно подмосковному КоАП, пишут РИА Новости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал постановление, в котором содержались рекомендации для граждан о необходимости носить маску при любом выходе на улицу.

Ранее сайт kp.ru писал в столице и области продлили режим самоизоляции до конца мая 2020 года. Москвичам необходимо по возможности оставаться дома, а в общественном транспорте магазинах и аптеках находиться в средствах индивидуальной защиты - масках и перчатка.

По последним данным, в Московской области выявлено более 31 тысячи инфицированных covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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