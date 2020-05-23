2020-05-23T08:25:18+03:00
Общество

Опубликован новый трейлер фильма "Довод": главному герою раскрыли ключевое слово

Первыми ролик увидели поклонники компьютерной игры Fortnite, а только потом трейлер появился на YouTube
Юлия САЛЬНИКОВА
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Фильм собрал рекордный бюджет в 200 миллионов долларовФильм собрал рекордный бюджет в 200 миллионов долларовФото: Кадр видео
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Стало известно, какой будет главная премьера в кино после пандемии карантина - кинокритики называют триллер Кристофера Нолана "Довод" самой ожидаемой премьерой года.

Фильм собрал не только много голливудских звезд, например, Роберта Паттинсона, Элизабет Дебики, Майкла Кейна, ну и, конечно, Джона Дэвида Вашингтона, который исполнил главную роль. "Довод" еще и фильм рекордсмен по вложенному в картину бюджету - 200 миллионов долларов.

Создатели ленты, при таких то возможностях, решили разгуляться по полной - здесь и фантастика, и боевик, и блокбастер и много разных сюжетных поворотов - так что очень интересно, но не всегда понятно.

Трейлер фильма "Довод".

Чтобы все встало на места, фильм, конечно, нужно досмотреть полностью - но трейлер уже раскрывает некоторые тайны. Например, главное слово, которое открывает "все двери" главному герою. Это слово "довод". Под открытием дверей понимают временное пространство - герой может управлять временем, эту способность он использует, чтобы остановить Третью мировую войну.

Еще герой Вашингтона умеет притягивать предметы, лихо драться - сюжет и правда, напоминает компьютерную игру. Именно игрокам Fortnite первыми показали трейлер фильма, и только потом ролик к "Доводу" опубликовали на YouTube.

Презентация фильма "Довод " в игре Fortnite.

Судя по трейлеру, фильм будет "скоро в кино". Ранее компания Warner Bros. назначала премьеру на 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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