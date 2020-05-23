2020-05-23T13:12:05+03:00
В мире

Невеста прошла 80 километров ради того, чтобы сыграть свадьбу в коронавирус

Застигнутому врасплох жениху ничего не оставалось, как устроить церемонию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Невеста сбежала из дома, не сказав родителямНевеста сбежала из дома, не сказав родителямФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Простая девушка по имени Голди из Индии может ввести для всех невест шкалу желания выйти замуж. Если не сможешь пройти 80 километров, это больше, чем длина одного из самых длинных мостов в мире (тост через реку Вэй в Китае 79 километров), то не очень-то и хочешь.

Свадьба Голди срывалась несколько раз. Сначала родители были против, откладывали дату, а когда определились - церемония должна была состояться 4 мая, грянул коронавирус. Границы между городами в Индии закрыли, так что невеста даже видеться с женихом из Байсапур Таалграм не могла.

В среду 20 мая невеста устроила марш-бросок в семейную жизнь. Вышла из дома на рассвете, не сказав ничего родителям. Жених и его семья тоже были не в курсе. Так что, когда поздно ночью Голди постучала к ним в дверь, "семья была застигнута врасплох" - так интеллигентно они рассказали изданию The Times of India о своих эмоциях.

На утро стали собираться к свадьбе, домой пешком невеста уходить не желала. Особенно холостой в свои 19 лет.

- Я просто потеряла терпение и решила - не дам пандемии встать на пути нашего брака,- объяснила невеста-марафонец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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