2020-05-23T14:05:46+03:00
В мире

Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии

15-летняя Джиоти Кумари неделю везла своего раненого отца в родную деревню
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дочь президента США Иванку Трамп высмеяли за равнодушие к мигрантам. Хотя она рассчитывала своим комментарием в твиттер наоборот, расположить эту часть населения к себе.

Иванка решила рассказать историю девочки из Индии, которая совершила практически невозможное для 15-летнего ребенка. Она семь дней везла в родную деревню своего раненого отца. Это был для них единственный шанс выжить.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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