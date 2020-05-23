Иванку Трамп высмеяли за комментарий о девочке из Индии
15-летняя Джиоти Кумари неделю везла своего раненого отца в родную деревню
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Дочь президента США Иванку Трамп высмеяли за равнодушие к мигрантам. Хотя она рассчитывала своим комментарием в твиттер наоборот, расположить эту часть населения к себе.
Иванка решила рассказать историю девочки из Индии, которая совершила практически невозможное для 15-летнего ребенка. Она семь дней везла в родную деревню своего раненого отца. Это был для них единственный шанс выжить.
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ИСТОЧНИК KP.RU