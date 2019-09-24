Иванка Трампа появилась в Генассамблее ООН без нижнего белья

37-летняя дочь президента США Дональда Трампа Иванка заявилась на заседание Генассамблеи ООН в весьма вызывающем наряде. Она принимала участие в ежегодном саммите Concordia в Нью-Йорке и, видимо, решила сразить всех наповал не только своей яркой речью, но еще и сногсшибательным внешним видом.

Старшая дочь американского лидера красовалась перед журналистами и участниками конференции в довольно длинной белой юбке с крупной аппликацией желтых роз от Prada. Ее стоимость колеблется в районе двух тысяч долларов. И облегающей шелковой рубашке лавандового цвета, подчеркивающей выдающуюся грудь Иванки.

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Под фотографией с участницами конференции по вопросам религиозной свободы, которую Иванка Трамп разместила в своем профиле «Инстаграм», стянулись многочисленные подписчики. Одни восхищались политической деятельностью дочери американского президента, другие — обсуждали ее наряд. Некоторые отмечали чувство стиля дочери Трампа, остальные твердили, что она опозорилась, заявившись в таком виде в штаб-квартиру ООН.

Старшую дочь американского лидера обвинили в эпатаже и заклеймили позоромФото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи «Инстаграм» спорили, почему Иванка не стала надевать нижнее белье под рубашку. Хотя, судя по многочисленным снимкам, бесшовный бюстгальтер она все-таки надела. Просто Иванка намеренно решила эпатировать публику таким нарядом.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Наряд Иванки пошлый и не актуальный»

Лина Дембикова, стилист:

- Наряд Иванки Трамп поражает своей неактуальностью и бестактностью. Более того, этот наряд не походит ей по силуэту. Она девушка с формами. Поэтому любые силуэты, которые на для себя выбирает, должны эти формы подчеркивать, а не утрировать и не делать их пошлыми.

Во-первых, эта блузка давно уже не модная, блузки в обтяжку уже давно никто не носит. Складывается впечатление, что эта рубашка ей мала по размеру, затягивает всю грудь, и это выглядит не эстетично. Есть там белье или нет, это уже вторичный вопрос. В любом случае, сидит на ней это отвратительно.

Наряд Иванки Трамп поражает своей неактуальностью и бестактностьюФото: GLOBAL LOOK PRESS

Во-вторых, юбка неверной длины, странного силуэта. Вдобавок, она из материала, который сильно мнется. Поэтому вся юбка покрыта полосами, и это выглядит не как легкая небрежная помятость, а как абсолютно не эстетичная неухоженная вещь.

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