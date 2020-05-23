2020-05-23T14:52:53+03:00
Происшествия

Стала известна личность захватившего заложников в Москве мужчины

Здание на Земляном валу оцеплено
Юлия САЛЬНИКОВА
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Известна личность мужчины, который захватил 23 мая заложников в одном из банков Москвы. Захватчику 27 лет (он 1993 года рождения), сообщает mk.ru.

По некоторым данным, он беспрепятственно зашел в помещение банка, как клиент. В Интерфакс сообщают, что мужчина работает курьером, и якобы на нем была униформа компании.

Сначала он якобы просто сидел в зале ожидания, затем подошел к сотруднику. Когда его спросили, в какой услуге он нуждается, подозреваемый сообщил, что в сумке у него взрывчатка. Полицию и тревожную кнопку успела нажать одна из сотрудниц. Захватчик потребовал закрыть двери.

К месту происшествия прибыла полиция и спецназ. С подозреваемым вступили в переговоры. Он потребовал крупную сумму денег. Часть людей он разрешил вывести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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