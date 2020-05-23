2020-05-23T16:00:25+03:00
Происшествия

Прямой эфир из "заминированного" банка в Москве: заложник транслировал в сеть свои диалоги с захватчиком

Преступник рассуждал смысле жизни, коронавирусе и популярности Ольги Бузовой [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать.Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать.Фото: СОЦСЕТИ
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Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина в черном. На лице — медицинская маска. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Посетители и сотрудники ушли через черный вход. Захватчик, похоже, и не особо пытался кого-то держать. Внутри остался лишь один посетитель — москвич Федор Пименов. Сам она признается, что спешил забежать в банк, так как суббота короткий день до четырех часов.

Все время, что Федор был внутри, он вел прямую трансляцию в своем инстаграме. «КП» посмотрела долгую запись.

Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

— Смерть это единственный самый ***(лучший — прим.ред.) подарок в жизни, — поджигая сигарету, пустился в рассуждения захватчик.

— Самое доблестное — это во время войн… — поддерживал диалог парень.

— Да, пуля в голову!

— Но самое приятно, когда ты уснул и не проснулся.

Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался. Фото: СОЦСЕТИ

Днем 23 мая в отделение «Альфа-Банка» на Земляном валу в Москве ворвался мужчина. Объявил о захвате здания, разбил пару стекол внутри и забаррикадировался.Фото: СОЦСЕТИ

Разговор на экзистенциальные темы молодые люди продолжали более получаса. Захватчик то предполагал, что выбежит со взрывчаткой наружу, чтобы по нему открыли огонь. То рассуждал о том, что коронавируса не существует, а это все происки глобалистов. При этом сам захватчик банка признается, что имел обширную практику распространения наркотиков. Даже описал, как во время одного из приходов очутился на Луне и взирал на землю.

— Это чувство одиночества, — продолжал философствования захватчик. — Я один на планете. Мне без разницы, что будет дальше: либо я узнаю правду, либо хочу погибнуть.

Заложник о захвате банка в Москве.

О какой правде говорит захватчик, становится понятно через несколько минут. Ответ отдает сюром: человеку в черном интересно, как стала популярна Ольга Бузова.

— У меня есть к ней куча вопросов!

Тут у захватчика зазвонил телефон. На том конце «мамусик». Мужчина ласково просит родительницу перезвонить, поскольку сейчас занят. А после продолжает говорить о поп-звезде.

— Она забрала у меня все. Все, что было во мне, — драматично выдает налетчик, периодически отхлебывая вино из бутылки. — При этом я с ней не знаком. Но она меня знает. И я ее знаю. Она виновата во всем, она верхушка пирамиды.

Мужчину отправили на допрос в ближайшее отделение полиции, никто не пострадал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчину отправили на допрос в ближайшее отделение полиции, никто не пострадал.Фото: Михаил ФРОЛОВ

В какой-то момент захватчик говорит собеседнику, что потребует приезда Бузовой на место. Но желаемому не суждено было сбыться. В какой-то момент в здание ворвалась группа захвата и скрутила возмутителя спокойствия.

Захват заложников в банке в центре Москвы - видео очевидцев.

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Захват заложников в банке в Москве: онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

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