2020-05-23T20:19:10+03:00
Происшествия

Депутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе

Рядом с телом погибшего обнаружен пистолет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Депутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисеДепутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисеФото: Facebook
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В субботу, 23 мая, в собственном офисе был найден депутат Верховной Рады от группы «Доверие» Валерий Давиденко мертвым с огнестрельным ранением в голову.

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«Только что в офисе народного депутата Давиденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением. Обстоятельства выясняются!» – написал он на своей странице в Facebook.

Как сообщает украинское издание «Страна», тело политика в его офисе обнаружила уборщица. По данным других информационных агентств, рядом с погибшим обнаружили пистолет.

На данный момент комментариев об инциденте от правоохранительных органов незалежной не поступало. Предположительно, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову.

Валерия Давыденко являлся членом депутатской группы «Доверие». Депутата избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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