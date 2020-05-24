Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 мая 2020 года составило 32 653 человека

24 Май 2020 2020-05-23T21:23:06+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 мая 2020 года

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В Подмосковье за последние сутки выявили 846 новых случая заболевания коронавирусом. Всего, по данным на утро 24 мая, в Московской области зафиксировано 32 653 случая заболевания COVID 2019.

Больше всего новых заболевших коронавирусом в следующих городских округах: Подольск (68), Красногорск (50), Королев (45), Мытищи (44) .

За все время эпидемии коронавируса в Московской области выявили 3 238 случаев заболевания у жителей, которые постоянно не проживают в Московской области. Из них более 1500 человек прибыли на лечение из столицы.

- Всего с начала пандемии в Подмосковье выздоровели 6163 человека. Умерли 324 жителя с диагнозом коронавирусная инфекция, - сообщили в оперативном штабе Подмосковья.

Напомним, в Подмосковье с 22 мая отменен пропускной режим, но для поездок в Москву по работе или в иных целях оформлять пропуск все же нужно. Сделать это можно на сайте mos.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU