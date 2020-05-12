2020-05-12T18:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Как развивается ситуация с коронавирусом в Московской области

Сайт kp.ru публикует карту распространения COVID-2019 по городским округам
Семен ЕЛЕНИН
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Первый официально выявленный больной коронавирусом был зафиксирован в Подмосковье 7 мартаПервый официально выявленный больной коронавирусом был зафиксирован в Подмосковье 7 мартаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сайт kp.ru публикует карту - как развивается ситуация с количеством заболевших COVID-2019 в разных городских округах Подмосковья.

Напомним, первый официально выявленный больной коронавирусом был зафиксирован в Подмосковье 7 марта (спустя неделю после Москвы). Это была женщина.

На текущий момент коронавирус распространился по территории региона следующим образом.

Важное примечание к карте: как уточняют в Оперативном штабе, «приписка» заболевшего коронавирусом к городскому округу осуществляется по двум факторам: по территории, где был сдан положительный тест на COVID-2019, а также по территории «фактического проживания» пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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