Как развивается ситуация с коронавирусом в Московской области
Сайт kp.ru публикует карту - как развивается ситуация с количеством заболевших COVID-2019 в разных городских округах Подмосковья.
Напомним, первый официально выявленный больной коронавирусом был зафиксирован в Подмосковье 7 марта (спустя неделю после Москвы). Это была женщина.
На текущий момент коронавирус распространился по территории региона следующим образом.
Важное примечание к карте: как уточняют в Оперативном штабе, «приписка» заболевшего коронавирусом к городскому округу осуществляется по двум факторам: по территории, где был сдан положительный тест на COVID-2019, а также по территории «фактического проживания» пациента.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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