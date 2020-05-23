2020-05-23T22:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млн

За минувшие сутки количество инфицированных возросло почти на 110 тыс.
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млнВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млнФото: REUTERS
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Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией за минувшие стуки в мире выросло почти на 110 тысяч человек. В итоге, по состоянию на субботу, 23 мая 2020 года, в разных странах мира число выявленных случаев заражения COVID-19 превысило 5,1 млн. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки в мире зарегистрировали 109 536 новых случая инфицирования COVID-19, а количество жертв вируса возросло на 5 663.

Таким образом, за все время пандемии в мире выявили уже 5 103 006 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, а число смертей в результате заражения COVID-19 составляет 333 401.

Лидерство по количеству заболевших коронавирусом по-прежнему удерживают Соединенных Штатах, где выявили 1 547 973 случая заражений. На второе место находится Россия, где зарегистрировано 335 882 случая. На третье место поднялась Бразилия, где число заболевших растет быстрыми темпами и составляет уже 310 087, за ними следуют Великобританию (254 199), Испания (234 824) Италия (228 658), Германия (177 850), Турция (154 500).

Напомним, накануне, ВОЗ назвала новый мировой эпицентр коронавируса - Южная Америка, где быстрыми темпами растёт число случаев заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU

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