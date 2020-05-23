В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом

23 Май 2020 2020-05-23T23:39:30+03:00

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 1993 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число умерших из-за коронавирусной инфекции в столице возросло до 1993 человек

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За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались еще 59 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 1993 человек.

Об этом сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, уточнив, что умершие страдали сопутствующими заболеваниями, в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ХОБЛ.

«В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении штаба.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 161397 случаев заражения, за минувший день медики выявили 3190 новых инфицированных. Полностью выздоровели и выписались из больниц 47413 пациентов, за сутки – 3831.

Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU