24 Май 2020 2020-05-24T01:19:22+03:00

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало Фото: REUTERS

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало

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Поздним вечером в субботу, 23 мая, в Ингушетии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в двух городах и поселке республики. Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, информация о подземных толчках, которые ощущались в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак, поступило на пульт дежурного в 23:00.

«Согласно данным, предоставленным Северо-Осетинским филиалом Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» произошли колебания магнитудой Mb–4,3; Ms–3,2; глубина 10км., класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6–2,8. баллов», - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское, жалоб от местных жителей не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 26 апреля у восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7. Жители населенных пунктов региона подземных толчков даже не почувствовали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU