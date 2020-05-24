2020-05-24T01:19:22+03:00
Происшествия

В Ингушетии произошло землетрясение

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступалоСообщений о пострадавших и разрушениях не поступалоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Поздним вечером в субботу, 23 мая, в Ингушетии произошло землетрясение, подземные толчки ощущались в двух городах и поселке республики. Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС, информация о подземных толчках, которые ощущались в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также в городах Сунжа и Карабулак, поступило на пульт дежурного в 23:00.

«Согласно данным, предоставленным Северо-Осетинским филиалом Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» произошли колебания магнитудой Mb–4,3; Ms–3,2; глубина 10км., класс 9,8., интенсивность колебаний составила 2,6–2,8. баллов», - говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в Серноводском муниципальном районе Чеченской республики, между сельскими поселениями Серноводское и Ассиновское, жалоб от местных жителей не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в ночь на 26 апреля у восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7. Жители населенных пунктов региона подземных толчков даже не почувствовали, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ингушетии произошло землетрясение
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году
В Москве скончались еще 59 пациентов с коронавирусом
Советник Джонсона, разрабатывавший правила самоизоляции в Британии, сам нарушал карантин
В российской армии выявлено более 2,1 тыс. заразившихся коронавирусом
Назвали предварительную версию смерти украинского депутата
ВОЗ: число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,1 млн
Лену Ленину ограбили: золота и денег не взяли, но вынесли всю еду
"Бавария" отомстила за поражение "Айнтрахту", разгромив соперников 5:2 в чемпионате Германии
«Немного арифметики»: Мясников рассказал о «реальном числе» зараженных коронавирусом в России
Илон Маск по-русски признался в любви к звучанию русского языка
США успешно испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотников
Депутат Рады найден мертвым с огнестрельным ранением в собственном офисе
Стал известен период заразности носителей коронавируса
«Спешить некуда»: Россия изучит разные варианты ответа на выход США из Договора по открытому небу
Знакомые рассказали, чем занимался в Москве захвативший банк Алексей Барышников
«Прошу прощения у всех, кого оскорбил»: разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку» раскаялись
Захватчик банка в Москве был ранее судим за угон и грабеж
"Боруссия" победила 2:0 "Вольфсбург" в матче 27 тура чемпионата Германии
У захватчика банка в Москве долгов на 1,8 миллиона рублей
Захвативший заложников в банке в Москве пройдет психиатрическую экспертизу
Захват заложников в банке в Москве: СК показал, что на самом деле было в рюкзаке преступника