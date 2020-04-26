2020-04-26T03:53:15+03:00
Происшествия

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сейсмологи зафиксировали землетрясение у восточного побережья КамчаткиСейсмологи зафиксировали землетрясение у восточного побережья КамчаткиФото: REUTERS
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В ночь на воскресенье у восточного побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,7. По информации краевого главка МЧС, жители населенных пунктов региона подземных толчков даже не почувствовали, никто не пострадал, разрушений нет.

«Сейсмическое событие магнитудой 4,7 произошло в воскресенье днём по местному времени. Его эпицентр находился в Тихом океане на глубине около 40 километров в более чем 200 километрах юго-восточнее села Мильково Мильковского района Камчатского края», - рассказал РИА Новости представитель Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 марта на северных Курилах произошло сильное землетрясение магнитудой 7,3. Тогда эпицентр подземных толчков располагался в 228 километрах восточнее острова Онекотан и примерно в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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