2020-05-24T06:50:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу

Распространение инфекции прекратится, когда иммунитет выработается у 95% населения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Нужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойкуНужна вакцина, чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что распространение нового коронавируса COVID-19 в нашей стране остановится, когда у 95% россиян выработается иммунитет к этой инфекции, а обеспечить это может только вакцинация.

«При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, - это вакцинация с широким охватом населения», - подчеркнул специалист в интервью «Парламентской газете».

Эпидемиолог отметил, что 95-процентный охват населения – «это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции»: вирус прекратит распространяться, потому что у него не будет «благоприятной почвы для размножения и закрепления».

А 60–70% населения с иммунитетом к инфекции, по его словам, – это «тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц». Однако не стоит ожидать, что это произойдет само собой: чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку, нужна вакцина. Брико выразил надежду, что сыворотку от коронавируса удастся создать в ближайшее время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm в Москве) рассказал, при каком условии не будет второй волны коронавируса. По его словам, «все эпидемии заканчиваются, когда тот самый популяционный иммунитет, иммунная прослойка достигает от 60% и выше».

Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы преодолевшие пик коронавируса регионы России
Последние новости на утро 24 мая 2020: В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Более 370 россиян возвращаются на Родину из США
В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года составило 47413 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 24 мая 2020: нарушители карантина пойдут мыть полы в больницы
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 24 мая 2020 года составило 32 653 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 24 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 24 мая 2020: в эпидемии "виновата Бузова", а в Москве появилась карта иммунитета к COVID-19
Число заболевших коронавирусом в Москве на 24 мая 2020 года составило 161 397 человек
В МИД России ответили на обвинения о наведении вооружений на объекты США
Младшая сестра Ким Кардашьян показала свой новый образ
В Турции рассказали, когда на курортах страны ожидают туристов из России
Ученый рассказал об испытаниях вакцины от коронавируса в Оксфорде
Синоптик рассказал, когда в центральной России откроется купальный сезон
Вирусолог раскрыл, при каком условии не будет второй волны коронавируса
Ким Чен Ын впервые появился на публике с 1 мая
Синоптики назвали аномальными майские холода в Москве
Задержанный за попытку захвата банка в Москве признал свою вину
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
В Ингушетии произошло землетрясение
«Талибан»* объявил о прекращении огня в Афганистане на три дня
В Сети появилось видео испытания лазерного оружия в США
В Турции рассчитывают на туристов из России в этом году