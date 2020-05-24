В Минздраве назвали условие неуязвимости россиян к коронавирусу

24 Май 2020 2020-05-24T06:50:49+03:00

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико сообщил, что распространение нового коронавируса COVID-19 в нашей стране остановится, когда у 95% россиян выработается иммунитет к этой инфекции, а обеспечить это может только вакцинация.

«При инфекции с воздушно-капельным механизмом передачи единственное средство, которое может остановить развитие эпидемии, - это вакцинация с широким охватом населения», - подчеркнул специалист в интервью «Парламентской газете».

Эпидемиолог отметил, что 95-процентный охват населения – «это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции»: вирус прекратит распространяться, потому что у него не будет «благоприятной почвы для размножения и закрепления».

А 60–70% населения с иммунитетом к инфекции, по его словам, – это «тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц». Однако не стоит ожидать, что это произойдет само собой: чтобы искусственно создать необходимую иммунную прослойку, нужна вакцина. Брико выразил надежду, что сыворотку от коронавируса удастся создать в ближайшее время.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm в Москве) рассказал, при каком условии не будет второй волны коронавируса. По его словам, «все эпидемии заканчиваются, когда тот самый популяционный иммунитет, иммунная прослойка достигает от 60% и выше».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU