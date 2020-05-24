2020-05-24T13:34:09+03:00
Общество

Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 году

В эфире радио «КП» Афанасьев заявил, что данный вопрос будет решаться до начала приемной кампании
Ксения АНУФРИЕВА
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Замминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 годуЗамминистра науки рассказал, как получить льготный образовательный кредит в 2020 годуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Планируется, что получить льготный образовательный кредит на оплату обучения в высшихх учебных заведениях в 2020 году можно будет в государственных банках. Об этом замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев рассказал в прямом эфире программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда».

- По опыту минувшего года, льготные образовательные кредиты будут выдавать, в первую очередь, государственные банки, такие как Сбербанк. Это будет решаться в самое ближайшее время, чтобы успеть нам до приемной кампании, - сообщил специалист. Он подчеркнул, что пока необходимо дождаться решения Центробанка РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, замминистра науки также заявил, ценовую политику вузов будут контролировать через специальный инструмент, чтобы сохранить доступность и цены на уровне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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