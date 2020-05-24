2020-05-24T19:38:47+03:00
В мире

В США заявили, что захват Гонконга может закончиться для Китая санкциями

Об этом предупредил советник по национальной безопасности Штатов О'Брайен
Ася КУЗНЕЦОВА
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Советник по национальной безопасности США О'Брайен заявил, что захват Китаем Гонконга может привести к санкциям СШАСоветник по национальной безопасности США О'Брайен заявил, что захват Китаем Гонконга может привести к санкциям СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Подготовка Пекином новых законов в Гонконге может привести к санкциям США, заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен в интервью телеканалу NBC.

О'Брайен также напомнил, что Коммунистическая партия КНР в 1984 году во время подписания совместной декларации обещала Великобритании сохранить автономию Гонконга и свой стиль жизни до 2047 года.

Напомним, обсуждение законопроекта о национальной безопасности Гонконга началось 22 мая на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила, что поддерживает рассмотрение документа и считает, что он никак не повлияет на права и свободу жителей Гонконга.

Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что любое решение Пекина, касающееся свободы Гонконга, повлечёт пересмотр Вашингтоном системы "одна страна, две системы".

Он также отметил, обсуждение законопроекта на ВСНП является игнорированием воли народа, а также идёт в обход законодательных процедур Гонконга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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