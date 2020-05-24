Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня
США переносят саммит G7 в Вашингтоне на конец июня, сообщил советник президента США Роберт О'Брайен.
Он также сообщил, что в США надеются на встречу в привычном формате, поскольку Вашингтон близок к наступлению пика распространения коронавируса.
О'Брайен также отметил, что все главы государств G7 стремятся к встрече в очном формате вместо переговоров в формате видеоконференции.
Ранее саммит G7 в Вашингтоне был назначен на 10 июня.
Президент США Дональд Трамп 20 марта сообщил об отмене из-за пандемии коронавируса июньской встречи G7, которая должна была пройти в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Он также отметил, что проведёт все переговоры в формате видеоконференции.
Напомним, "Большая восьмёрка" стала "Большой семёркой" после исключения из объединения России. Остальные участники "восьмёрки" приняли такое решение в 2018 году, осудив воссоединение с Крымом.
ИСТОЧНИК KP.RU