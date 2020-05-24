Саммит G7 в Вашингтоне перенесли на конец июня

24 Май 2020 2020-05-24T21:47:07+03:00

США приняли решение о переносе саммита G7 на конец июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Об этом сообщил советник Трампа О'Брайен

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США переносят саммит G7 в Вашингтоне на конец июня, сообщил советник президента США Роберт О'Брайен.

Он также сообщил, что в США надеются на встречу в привычном формате, поскольку Вашингтон близок к наступлению пика распространения коронавируса.

О'Брайен также отметил, что все главы государств G7 стремятся к встрече в очном формате вместо переговоров в формате видеоконференции.

Ранее саммит G7 в Вашингтоне был назначен на 10 июня.

Президент США Дональд Трамп 20 марта сообщил об отмене из-за пандемии коронавируса июньской встречи G7, которая должна была пройти в его резиденции в Кэмп-Дэвиде. Он также отметил, что проведёт все переговоры в формате видеоконференции.

Напомним, "Большая восьмёрка" стала "Большой семёркой" после исключения из объединения России. Остальные участники "восьмёрки" приняли такое решение в 2018 году, осудив воссоединение с Крымом.

ИСТОЧНИК KP.RU