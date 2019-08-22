Макрон предложил вернуть Россию в G7 и сразу отказался от собственных слов

Хозяин Елисейского дворца вновь показал себя мастером игры с фразой. Еще пару дней назад, на теплой встрече с российским лидером Владимиром Путиным, президент Франции Эммануэль Макрон предложил вернуть Москву в «Большую семерку» (G7). Напомним, из международного клуба самых развитых государств Россия была исключена пять лет назад после воссоединения с Крымом.

Но вчера Макрон, как говорят дипломаты, дезавуировал собственные слова:

- Пока Украинский кризис не решен, возвращение России было бы ошибкой. Я думаю, говорить о нем без каких-либо условий - равносильно признанию слабости G7, - отметил 41-летний политик.

При этом президент Франции все-таки допустил приход России в «большую семерку» в обозримом будущем. И еще больше все запутал.

Ведь, по сообщениям американских СМИ, именно Макрон после встречи с Путиным предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году (пройдет как раз в Америке). И тот согласился:

- «Семерка» только Россию и обсуждает... без России. Это просто глупо! - сказал магнат.

Канцлер Германии Ангела Меркель.Фото: REUTERS

А вот «старшая партнерша» Макрона, канцлер ФРГ Ангела Меркель, заняла иную позицию:

- Переход от «семерки» к «восьмерке» возможен лишь после значительного прогресса в реализации минских договоренностей (и прекращения войны на востоке Украины - ред.), - полагает «фрау канцлерин», игнорируя факт что реализовывать «Минск» отказывается как раз Киев.

В Британии приглашение России тоже считают преждевременным. Премьер-министр Борис Джонсон в ответ припомнил нам не только Украину, но еще и отравление международного шпиона Сергея Скрипаля полтора года назад в Солсбери (правда, как обычно, бездоказательно).

- Возвращение в формат G8 невозможно, поскольку на данный момент «большой восьмерки» не существует, - подвел итог президент России Владимир Путин.

- Налицо пример лицемерной позиции Запада. Макрон обсудил накануне с Трампом восстановление членства России в «Большой семерке», а затем, увидев реакцию Меркель и Джонсона, решил смягчить свою позицию. А сколько до этого было сказано лестных слов Макроном о совместном пути России и Европы... Такая непоследовательность характерна для многих западноевропейских лидеров. С одной стороны они ориентируются на США, своего старшего и сильного партнера, с другой - хотят не обидеть Украину и следовать курсу санкций. Трамп хотя бы, в отличие от них, если что-то сказал, то пытается держать слово, - пояснил «КП» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.