2020-05-24T21:42:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 мая 2020: количество выздоровевших превысило 5,5 тысяч

Мы собрали последние новости о COVID-2019 в Московской области на 25 мая 2020
Павел КЛОКОВ
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На территории Подмосковья вылечилось более 5,5 тысяч человек, а за последние сутки - 357.На территории Подмосковья вылечилось более 5,5 тысяч человек, а за последние сутки - 357.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Областной штаб по ситуации с коронавирусной инфекции информирует: с начала пандемии на территории Подмосковья вылечилось более 5,5 тысяч человек, а за последние сутки - 357.

- Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на COVID-19, -сообщили в пресс-службе штаба.

По новым заболевшим. За последние сутки 862 новых случая (на 16 человек больше, чем за предыдущие 24 часа). Всего за весь период заразилось 33515 человек, скончалось - 329.

Очаги инфекции - крупные населенные пункты (Королев, Красногорск, Мытищи, Истра, Жуковский, Дмитров, Подольск и другие).

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что следующий этап послаблений - открытие химчисток, парикмахерских, ателье и кафе с ресторанами. Но сделают это, конечно, когда статистика с заболевшими достигнет минимальных значений. А пока открыли 2 тысячи предприятий. Их работа была остановлена из-за пандемии.

- При этом, - подчеркнул губернатор, - все остальные меры предосторожности должны соблюдаться. На работу можно ходить только в масках и перчатках. На производстве обязательно соблюдать дистанцию. Не собираться группами. Пока (первую неделю) все идет хорошо. Мы измеряем температуру работникам. Тщательно проверяем пункты приемы пищи на предмет чистоты и соблюдения санитарных норм. Наша задача, чтобы все эти стандарты строго соблюдались и в последующие периоды. Чтобы не возникало очагов инфекции.

В Оперативном штабе Подмосковья по ситуации с коронавирусом в отдельном пресс-релизе напомнили, что в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.

- За все время в Подмосковье был выявлен 3 271 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, - говорится в сообщении. - Из них порядка полутора тысяч человек из Москвы.

Также напомним, что в Московской области работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам, связанных с COVID-19. Также есть сайт covid.mz.mosreg.ru (там тоже можно оставить свое обращение).

ИСТОЧНИК KP.RU

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