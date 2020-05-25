Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 мая 2020 года составило 163 913 человек

25 Май 2020 2020-05-24T21:43:49+03:00

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В Москве за последние сутки выявлено 2516 новых случаев коронавируса. Если прибавить их к предыдущим, то всего с самого начала пандемии в столице заболело 163 913 человек.

При этом количество инфицированных постепенно уменьшается. Скажем, на момент 24 мая их за одни сутки было на 674 человека больше.

Выздоровевших (за последние сутки в Москве) - 2427 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Добавив, что всего число людей, преодолевших инфекцию, увеличилось до 49840.

В Оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом напоминают, что если вы выздоровели и хотите сдать плазму крови, можно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 (ежедневно - с 9.00 до 19.00).

Что касается возраста заболевших. Более 85% новых случаев - это люди младше 65 лет. Самая многочисленная часть (41,9%) - от 18 до 45 лет. Меньше всего самых пожилых - старше 80-ти (5,2%).

В столице продолжает действовать режим самоизоляции (до 31 мая). Ходить на работу или совершать поездки можно только с цифровыми пропусками, которые оформляются на сайте Правительства Москвы - mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU