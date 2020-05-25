25 Май 2020 2020-05-24T22:29:16+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2516 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года возросло до 1993 человек. За сутки от пневмонии и других осложнений заболевания скончались 59 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус.

Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 163913 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2516 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 49840 пациентов, за сутки – 2427.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 41,9% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,8% – от 46 до 65, 8,7% – от 66 до 79 лет, 5,2% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 10,4% – дети и подростки до 18 лет.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как москвичка победила тяжелую форму коронавируса. Девушка вела дневник и подробно записывала все симптомы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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ИСТОЧНИК KP.RU