2020-05-24T22:36:19+03:00
В мире

В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны

Алекснадр Ван дер Беллен заговорился с женой и упустил время, хотя рестораны закрываются в 23:00 из-за коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал произошедшее ошибкой и пообещал владельцу ресторана покрыть все расходы, если его накажут за нарушение карантинных мерПрезидент Австрии Александр Ван дер Беллен назвал произошедшее ошибкой и пообещал владельцу ресторана покрыть все расходы, если его накажут за нарушение карантинных мерФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция Вены прибыла в итальянский ресторан "Sole" после, поскольку то должно было быть закрыто после 23:00 из-за введённых властями ограничений в условиях пандемии коронавируса, но продолжало работу после полуночи. За одним из столиков сотрудники полиции встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой, сообщает газета Kronen Zeitung.

- Впервые с того момента, как мы с женой изолировались, мы вышли куда-то поесть. Мы заговорились и, к сожалению, упустили время. Мне очень жаль. Это было ошибкой. Если хозяин кафе понесёт какой-либо ущерб, я всё ему возмещу, - написал президент в своём Twitter, прикрепив публикацию газеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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