В Австрии полиция пришла в незаконно работавшее кафе и обнаружила там президента страны
Полиция Вены прибыла в итальянский ресторан "Sole" после, поскольку то должно было быть закрыто после 23:00 из-за введённых властями ограничений в условиях пандемии коронавируса, но продолжало работу после полуночи. За одним из столиков сотрудники полиции встретили президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой, сообщает газета Kronen Zeitung.
- Впервые с того момента, как мы с женой изолировались, мы вышли куда-то поесть. Мы заговорились и, к сожалению, упустили время. Мне очень жаль. Это было ошибкой. Если хозяин кафе понесёт какой-либо ущерб, я всё ему возмещу, - написал президент в своём Twitter, прикрепив публикацию газеты.
ИСТОЧНИК KP.RU