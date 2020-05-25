Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Сирийские военные в ходе проведенной в воскресенье, 24 мая, на юго-западе провинции Ракка операции ликвидировали банду боевиков ИГ*, передает новостной портал Al-Masdar.
По данным издания, подразделения правительственной армии Сирии зачистили от бандитов окрестности города Сальмия, откуда исламисты постоянно атаковали военно-транспортные колонны и устраивали теракты в населенных пунктах.
«Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор», - рассказал порталу один из сирийских военных, принимавших непосредственное участие в спецоперации.
Он добавил, что теперь перед правительственными войсками стоит задача обеспечить защиту нефтяных колодцев, которые находятся в этом районе страны, в частности, на месторождении Эт-Тайим.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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