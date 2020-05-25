Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Ведомство рекомендует ограничить употребление спиртных напитков во время карантина
Алкоголь может повысить уязвимость людей перед коронавирусомФото: Евгения ГУСЕВА
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Употребление крепких спиртных напитков не поможет защититься от нового коронавируса COVID-19, как раз наоборот – может плохо отразиться на вашем здоровье в целом и иммунной системе в частности, поэтому во время карантина лучше не пить. Об этом говорится в опубликованном в ночь на понедельник, 25 мая, пресс-релизе Роспотребнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU