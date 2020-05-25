Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T04:30:22+03:00

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Употребление крепких спиртных напитков не поможет защититься от нового коронавируса COVID-19, как раз наоборот – может плохо отразиться на вашем здоровье в целом и иммунной системе в частности, поэтому во время карантина лучше не пить. Об этом говорится в опубликованном в ночь на понедельник, 25 мая, пресс-релизе Роспотребнадзора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU