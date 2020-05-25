Застрявшие на Фиджи россияне прилетели в Москву

25 Май 2020 2020-05-25T08:00:34+03:00

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Застрявшие на Фиджи из-за пандемии коронавируса российские туристы после долгих мытарств, наконец, вернулись на Родину. Наши соотечественники поздним вечером в воскресенье, 24 мая, прибыли в Москву вывозным рейсом из Рима вместе с другими россиянами, покидавшими Италию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подробно рассказав, каких усилий стоило возвращение сограждан с Фиджи, откуда до нашей страны теперь можно добраться только с несколькими пересадками.

Она уточнила, что работа по организации вывоза россиян из этого островного государства началась еще во второй половине марта, когда «с криком о помощи» в министерство обратилась женщина, родители которой не могли вернуться домой из превратившегося в ловушку «райского уголка». В итоге 18 россиян смогли вылететь с Фиджи только 22 мая.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», - отметила Захарова.

Напомним, сайт kp.ru писал об этой истории и как получилось, что около двух десятков наших соотечественников с детьми так долго не могли вернуться домой после отдыха на райском острове, обернувшегося для них кошмаром.

ИСТОЧНИК KP.RU