2020-05-25T08:00:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Застрявшие на Фиджи россияне прилетели в Москву

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Застрявшие на Фиджи из-за пандемии коронавируса российские туристы после долгих мытарств, наконец, вернулись на Родину. Наши соотечественники поздним вечером в воскресенье, 24 мая, прибыли в Москву вывозным рейсом из Рима вместе с другими россиянами, покидавшими Италию.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, подробно рассказав, каких усилий стоило возвращение сограждан с Фиджи, откуда до нашей страны теперь можно добраться только с несколькими пересадками.

Она уточнила, что работа по организации вывоза россиян из этого островного государства началась еще во второй половине марта, когда «с криком о помощи» в министерство обратилась женщина, родители которой не могли вернуться домой из превратившегося в ловушку «райского уголка». В итоге 18 россиян смогли вылететь с Фиджи только 22 мая.

«Двое суток в ручном режиме благодаря работе наших коллег в посольствах России в Австралии, Катаре и Италии группу из 18 человек вели рейсами до Рима, где их ждал вывозной российский борт с сотней россиян», - отметила Захарова.

Напомним, сайт kp.ru писал об этой истории и как получилось, что около двух десятков наших соотечественников с детьми так долго не могли вернуться домой после отдыха на райском острове, обернувшегося для них кошмаром.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лео Бокерия дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса
Застрявшие на Фиджи россияне прилетели в Москву
Запрещенный на Украине певец Валерий Сюткин вспомнил, как выпил с Зеленским пять литров самогона
"У меня есть замечательный джентльмен": Трамп рассказал, кто пишет за него в Twitter
Пациенты с коронавирусом перестают быть заразными через 11 дней, даже если у них положительный тест
Последние новости на утро 25 мая 2020: В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Трамп рассказал, что всю свою президентскую зарплату отдает на борьбу с коронавирусом
Губернатор Приморья пообещал отремонтировать больницу после пожара
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года составило 49840 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 25 мая 2020 года составило 33515 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 25 мая 2020: количество выздоровевших превысило 5,5 тысяч
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 25 мая 2020 года возросло до 1993 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 25 мая 2020 года составило 163 913 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 25 мая 2020: количество заболевших идет на спад
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе ослабления карантина
Жерар Депардье может претендовать на господдержку, как пострадавший от пандемии коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 360 тысяч
Роспотребнадзор: Алкоголь не защищает от коронавируса
Пожар в приморской больнице локализован, никто не пострадал
Бельгийцы подали в суд на правительство из-за карантина
Девочку, жившую с рождения в больнице, забрали из клиники
Сирийские военные уничтожили банду террористов в провинции Ракка
Появилось видео побега участников перестрелки на Каширском шоссе в Москве
В Госдуме предложили начислять надбавку к пенсии не с 80, а с 75 лет
В Москве возле мусорного бака нашли тело гражданки Кубы