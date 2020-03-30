Русские туристы, застрявшие на Фиджи: В аэропорту стоит последний самолёт, но сажать в него нас не хотят

В «КП» продолжают стекаться просьбы о помощи от российских туристов, из-за карантина застрявших в других странах. В том числе и таких экзотических, как Фиджи, откуда до Родины теперь можно добраться в лучшем случае с двумя пересадками.

— 6 марта, когда никаких ограничений ещё не было, наша тургруппа из 12 человек выехала из России, посетила Австралию и Новую Зеландию, — рассказывает одна из застрявших туристок — Ирина Кузнецова. — Сейчас мы на Фиджи. 24 марта должны были отправиться в обратный путь в Сидней (и далее с пересадками в Россию) — но в самолёт нас не посадили. Якобы нет каких-то документов, которые ещё днём ранее не требовали. С тех пор ждём.

Сейчас к Ирине и другим туристам прибились и местные русские; вместе с ними общее количество соотечественников, которых надо эвакуировать с райского острова, — порядка 20 человек.

— У меня трое маленьких детей, и из-за отсутствия туристов (соответственно, работы) и нормальной медицинской поддержки мне нужно вывезти детей в Россию, — рассказывает «КП» одна из них — женщина-гид по имени Вероника.

По словам россиян, с ними постоянно на связи помощники спикера МИД РФ Марии Захаровой: помогают, чем могут. Вывезти наших людей с Фиджи ПОКА ЕЩЁ можно через Австралию или Японию — рейсами соответствующих авиакомпаний. Но каждая из этих стран стремится эвакуировать прежде всего своих граждан, которых на островах тоже немало; чтобы на борт взяли наших — нужны очень серьёзные межгосударственные договорённости.

— Мы нашли хостел, он идёт под закрытие, но нас пустили. Тратим 7-10 тысяч рублей в сутки, сколько продержимся — не знаем. Мы наблюдаем, как тут всё постепенно закрывается, нервы сдают даже у самых стойких, — рассказывает Ирина Кузнецова. — Мы видим: прямо за оградой аэропорта стоит самолёт, он улетает завтра утром, и на него мы бы могли сесть. Но без отмашки сверху нас туда не пускают…

Сейчас всё зависит от того, смогут ли российские дипломаты добиться того, чтобы наших людей посадили на самолёты и эвакуировали — хоть в Австралию, хоть в Японию (визы последней страны есть у всех, вылететь туда россияне могут хоть сейчас). «КП» будет следит за судьбой наших соотечественников, застрявших на Фиджи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768055" frameborder="0"></iframe> Отпуск поневоле из-за коронавируса.Каково это - остаться в чужой стране, закрывшей свои границы из-за коронавируса? Увы, в такой ситуации сейчас находятся тысячи россиян… Росавиация, Ростуризм и МИД ищут способы вернуть на Родину наших сограждан

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