2020-05-25T08:35:10+03:00
В мире

Из-за пандемии коронавируса стадион во Флориде сдают в аренду туристам

Стадион Pensacola Double-A включен в список Airbnb для аренды
Юлия САЛЬНИКОВА
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Стадион сдают в аренду, как номера в отелях Фото: facebook.com/DoubleBridgeRunСтадион сдают в аренду, как номера в отелях Фото: facebook.com/DoubleBridgeRunФото: Facebook
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Туристы могут взять в аренду не только номера в отелях и домики у моря, но и целый стадион.

Эта возможность появилась из-за пандемии коронавируса - в мире приостановлены игры и тренировки спортивных команд, стадионы пустуют. Первыми в мире сдать целый стадион в аренду путешественникам предложили во Флориде. Владелец Pensacola Double-A внес объект в список Airbnb для аренды, пишет Reuters.

- Это возможность посидеть в раздевалке, которая находится рядом с раздевалкой высшей лиги. Мы просто хотим дать людям уникальный, крутой опыт,- рассказал представитель компании.

Гостей поселят в отремонтированном клубном доме команды, им дают возможность посмотреть телевизор на гигантском экране. Можно даже переночевать в спальне, которая находится рядом с клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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