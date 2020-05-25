Из-за пандемии коронавируса стадион во Флориде сдают в аренду туристам
Туристы могут взять в аренду не только номера в отелях и домики у моря, но и целый стадион.
Эта возможность появилась из-за пандемии коронавируса - в мире приостановлены игры и тренировки спортивных команд, стадионы пустуют. Первыми в мире сдать целый стадион в аренду путешественникам предложили во Флориде. Владелец Pensacola Double-A внес объект в список Airbnb для аренды, пишет Reuters.
- Это возможность посидеть в раздевалке, которая находится рядом с раздевалкой высшей лиги. Мы просто хотим дать людям уникальный, крутой опыт,- рассказал представитель компании.
Гостей поселят в отремонтированном клубном доме команды, им дают возможность посмотреть телевизор на гигантском экране. Можно даже переночевать в спальне, которая находится рядом с клубом.
ИСТОЧНИК KP.RU