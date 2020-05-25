2020-05-25T10:25:43+03:00
Общество

В Москве от коронавируса умер 41 пациент за сутки

В мэрии напоминают, что до 31 мая в Москве действует режим самоизоляции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Майские показатели по смертности от коронавируса будут выше апрельскихМайские показатели по смертности от коронавируса будут выше апрельскихФото: GLOBAL LOOK PRESS
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От коронавируса в Москве скончался 41 пациент за сутки.

По данным на 24 мая погибших от новой инфекции было 153 человек.

Тяжелее всего заболевание переносят люди с сахарным диабетом и болезнями почек. Осложнения могут возникнуть у сердечников. Поэтому врачи просят не заниматься самолечением, а сразу обращаться в больницу. Вовремя поставленный диагноз поможет избежать печальных последствий.

Если в Китае вирус представлял опасность по большей части для пожилых людей, то в России болеют в основном молодые. Более 85 процентов новых случаев коронавируса в Москве выявлено у людей младше 65 лет. Причем дети заражаются даже чаще пенсионеров: 10 процентов против 8 процентов. В России основной путь передачи инфекции внутрисемейный, взрослые могут нарушать режим самоизоляции, а после приносить болезнь в дом. Поэтому в мэрии напоминают, что запрет на прогулки действует до 31 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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