2020-05-25T10:13:22+03:00
Общество

В Госдуме хотят изменить правила регистрации сайтов

Домены, похожие на официальные страницы органов госвласти, могут запреть
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Госдуме предложили изменить правила регистрации сайтовВ Госдуме предложили изменить правила регистрации сайтовФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Госдуме хотят запретить регистрацию доменов, созвучных и похожих на официальные домены ресурсов органов госвласти. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Свое предложение он направил на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

Законодатель объяснил, что в последнее время сообщается об увеличении активности мошенников, которые для своей незаконной деятельности используют названия интернет-страниц, схожие с названиями официальных страниц органов государственной власти в интернете.

«В целях снижения уровня мошенничеств в сети интернет прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращённые официальные наименования органов государственной власти», — цитирует депутата RT.

В своем обращении Сухарев напомнил, что аналогичные требования. Согласно законодательству, уже используются при регистрации юрлиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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