«Это трудный момент, но не война»: Познер обратился к россиянам из-за пандемии коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T12:50:33+03:00

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Журналист Владимир Познер сообщил о своем отношении к введенным российскими властями ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции и призвал жителей страны не паниковать и не сравнивать эпидемию с войной. Свое мнение телеведущий опубликовал на сайте «Познер Online».

Журналист отметил, что личную точку зрения он решил опубликовать после получения множества писем от россиян с вопросом о том, как пережить сложившуюся эпидемиологическую ситуацию и кризис.

- Дай вам бог только не заболеть или чтобы ваши близкие не заболели. Я лично никогда не сдаюсь, у меня выработалось убеждение, что можно выстоять, можно и нужно. Нужно напрячься и дождаться лучших времен, - обратился к зрителям и читателям Владимир Познер.

Ведущий подчеркнул, что пандемии пройдет и что «это трудный момент, но не война».

- Бомба не упадет на ваш дом, оккупанты какие-нибудь не расстреляют вас, то есть не надо чересчур на это реагировать, - заметил журналист.

Ранее Владимир Познер рассказал, что недоверие жителей России к властям из-за принятых ими мер профилактики распространения вируса в какой-то степени обосновано, но при этом он призвал население не сомневаться в опасности заболевания. По его словам, в настоящее время это недоверие у людей «чуть ли не на генном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU