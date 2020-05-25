Мишустин сообщил, что госучреждения из пострадавших отраслей смогут тратить субсидии на зарплаты
Глава российского правительства Михаил Мишустин 25 мая подписал распоряжение, согласно которому госучреждения, которые относятся к наиболее пострадавшим из-за пандемии отраслям, смогут тратить выделяемые на исполнение госзаданий субсидии на выплату заработных плат и на другие первоочередные нужды. Данная мера коснется периода вынужденных нерабочих дней, сообщил премьер-министр страны на оперативном совещании с вице-премьерами.
- В сложившейся эпидемиологической ситуации многие организации, в том числе государственные, приостановили свою деятельность. В этих учреждениях работают тысячи людей, которым важно оказать поддержу. В период вынужденных нерабочих дней такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для выполнения государственного задания, на различные обязательные выплаты, - сказал глава правительства РФ.
Мишустин объяснил, что речь идет о зарплате, расходах на налоги, сборы, страховку, оплату коммунальных услуг и содержание имущества.
- Такая возможность будем предоставлена вне зависимости от объема выполненных работ по государственному заданию. Пострадавшие госучреждения, таким образом, смогут обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время, - заявил премьер-министр страны.
Госучреждения из пострадавших отраслей смогут использовать субсидии на зарплаты - Мишустин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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